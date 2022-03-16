НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Масочный режим отменят в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
566 1
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Андрей Травников поддержал решение об отмене масочного режима в Новосибирской области, точной даты отмены пока нет.

Масочный режим действовал в Новосибирской области с 2020 года с начала пандемии коронавируса. Масочный режим уже отменили в Кузбассе, в Красноярском крае.

«Принципиально поддерживаю решение о его отмене. Эта мера нам всем уже поднадоела. И то, что пятая волна сходит на нет, есть такая возможность отменить его. И я дал соответствующее распоряжение. Режим повышенной готовности будет продлен. Коронавирус никуда не ушел», — сказал журналистам Травников.

Снижение заболеваемости COVID-19 началось по всей России с марта, когда стали выявлять менее 100 тысяч зараженных в сутки.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Кузбасс отменил масочный режим
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
Ольга Бузова плачет в шоу «Замуж за Бузову»
Блокировка Instagram «жестко накрыла» российский шоу-бизнес
14.03.2022 18:32
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
info.sibnet.ru
Фильмы и кинозалы: жизнь после санкций
06.03.2022 21:32
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
Sibnet.Ru