Масочный режим отменят в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поддержал решение об отмене масочного режима в Новосибирской области, точной даты отмены пока нет.

Масочный режим действовал в Новосибирской области с 2020 года с начала пандемии коронавируса. Масочный режим уже отменили в Кузбассе, в Красноярском крае.

«Принципиально поддерживаю решение о его отмене. Эта мера нам всем уже поднадоела. И то, что пятая волна сходит на нет, есть такая возможность отменить его. И я дал соответствующее распоряжение. Режим повышенной готовности будет продлен. Коронавирус никуда не ушел», — сказал журналистам Травников.

Снижение заболеваемости COVID-19 началось по всей России с марта, когда стали выявлять менее 100 тысяч зараженных в сутки.