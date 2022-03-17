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Когда отменят масочный режим в регионах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ношение масок стало обязательным весной 2020 года, и уже казалось, что масочный режим останется навсегда. Но после пяти волн коронавируса, которые унесли более 362 тысяч жизней россиян, масочный режим начали отменять. Какие регионы Сибири и когда разрешат снять маски?

Роспотребнадзор в конце октября 2020 года ввел в России всеобщий масочный режим, предписывающий ношение масок повсеместно за пределами своей квартиры. За нарушение масочного режима для граждан предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей. 

Пережив пять волн пандемии коронавируса, страна констатировала существенное снижение общей заболеваемости, а на некоторых территориях — до «безопасных» отметок. Начались послабления. Так, в Кузбассе не надо носить маски уже с 14 марта, в Москве — с 15 марта.

Какие-то регионы Сибири последовали примеру и назвали сроки отмены масочного режима, но другие пока не планируют послаблений из-за большого количества заболевших коронавирусом.

Даты отмены обязательного ношения масок в регионах Сибири 
(по данным на 17 марта):

Кемеровская область — с 14 марта
Красноярский край — с 16 марта
Новосибирская область — с 21 марта
Омская область — рассматривают
Хакасия — рассматривают
Томская область — нет
Забайкальский край — нет
Алтайский край — нет
Республика Алтай — нет
Иркутская область — нет
Бурятия — нет
Тува — нет

В тех регионах, где отмены масочного режима и прочих предупредительных мер не планируются, власти призывают рассуждать разумно и набраться терпения. 

«Масочный режим – это не прихоть санитарных врачей и не блажь контролеров, а здоровье людей. Задача власти – помочь людям его сохранить. Никакого популизма, когда речь идет о здоровье, быть не может. У нас по-прежнему болеют сотни. Маски остаются обязательными в общественном транспорте, магазинах и людных закрытых помещениях», — сказал томский губернатор Сергей Жвачкин.

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Сибирь #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай #Тува
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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru