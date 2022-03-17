Когда отменят масочный режим в регионах Сибири

Ношение масок стало обязательным весной 2020 года, и уже казалось, что масочный режим останется навсегда. Но после пяти волн коронавируса, которые унесли более 362 тысяч жизней россиян, масочный режим начали отменять. Какие регионы Сибири и когда разрешат снять маски?

Роспотребнадзор в конце октября 2020 года ввел в России всеобщий масочный режим, предписывающий ношение масок повсеместно за пределами своей квартиры. За нарушение масочного режима для граждан предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.

Пережив пять волн пандемии коронавируса, страна констатировала существенное снижение общей заболеваемости, а на некоторых территориях — до «безопасных» отметок. Начались послабления. Так, в Кузбассе не надо носить маски уже с 14 марта, в Москве — с 15 марта.

Какие-то регионы Сибири последовали примеру и назвали сроки отмены масочного режима, но другие пока не планируют послаблений из-за большого количества заболевших коронавирусом.

Даты отмены обязательного ношения масок в регионах Сибири

(по данным на 17 марта):



Кемеровская область — с 14 марта

Красноярский край — с 16 марта

Новосибирская область — с 21 марта

Омская область — рассматривают

Хакасия — рассматривают

Томская область — нет

Забайкальский край — нет

Алтайский край — нет

Республика Алтай — нет

Иркутская область — нет

Бурятия — нет

Тува — нет

В тех регионах, где отмены масочного режима и прочих предупредительных мер не планируются, власти призывают рассуждать разумно и набраться терпения.

«Масочный режим – это не прихоть санитарных врачей и не блажь контролеров, а здоровье людей. Задача власти – помочь людям его сохранить. Никакого популизма, когда речь идет о здоровье, быть не может. У нас по-прежнему болеют сотни. Маски остаются обязательными в общественном транспорте, магазинах и людных закрытых помещениях», — сказал томский губернатор Сергей Жвачкин.