Евросоюз запретил поставлять в Россию черную икру

Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе черной икры, породистых лошадей и алмазов, сообщает Официальный журнал ЕС.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — приводит «Интерфакс» публикацию.

В перечень вошли такие неординарные «предметы», как круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг. Там же числятся изделия из драгоценных металлов, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.

Под запрет попали автомобили стоимостью свыше 50 тысяч евро и мотоциклы дороже 5 тысяч евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, предметы искусства, антиквариат и так далее