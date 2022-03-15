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Зампред Олимпийского комитета Норвегии ушел из‑за отстранения россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Зампред Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал уволился из-за отстранения россиян от международных соревнований, он выступил против политики в спорте.

Заместитель председателя Национального олимпийского комитета и конфедерации спорта Норвегии (NIF) Ойвинд Ваттердал подал в отставку в знак протеста против отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщает NRK.

Чиновник рассказал, что принял решение после того, как NIF призвала отстранить спортсменов из России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине. По его словам, призыв комитета противоречит его личным ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт.

«Поэтому я решил, что не хочу представлять или ассоциироваться с этим решением. Оно было принято перед Паралимпийскими играми. Не обязательно поступать как все», — считает Ваттердал.

Он отметил, что не хочет смешивать политику и спорт, поэтому, наверное, есть и другие, кто думает, что в спорте много политики, но этому нет оправдания, считает Уоттердал.

26 февраля NIF объявил о намерениях добиться исключения всех российских спортсменов из международных соревнований. В это же время Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить спортсменов из России и Белоруссии от соревнований.

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