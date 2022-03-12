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Telegram получил функцию прямой трансляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Telegram в последнем обновлении получил функцию запуска прямой трансляции, соответствующая информация появилась в официальном блоге разработчиков.

Трансляцию в мессенджере можно вести с помощью программ OBS Studio или XSplit Broadcaster. Также в патче были улучшены менеджер загрузок и меню вложений, обновлен интерфейс мессенджера.

В новом разделе «Загрузки» можно поставить на паузу и перезапустить загрузки, а также повысить приоритет для скачивания того или иного файла или перейти к чату, в котором он был отправлен.

Кроме этого, теперь можно делиться с друзьями прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу откроет чат в мессенджере.

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Топ комментариев

колобок11

Он же всему миру заявлял, что в СССР только галоши делали, которые ни кому не нужны были. Теперь он восхваляет...

CaRdan

Т.е. похвалил Россию - улетел в бан. Вот она ваша демократия ))))

number10

Ни кто им ни чего не даст уже. Там государства нет и никакие гос.органы не работают, большинство распоряжений...

CaRdan

А трудящиеся в курсе, что они попросили?))
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