Telegram получил функцию прямой трансляции

Telegram в последнем обновлении получил функцию запуска прямой трансляции, соответствующая информация появилась в официальном блоге разработчиков.

Трансляцию в мессенджере можно вести с помощью программ OBS Studio или XSplit Broadcaster. Также в патче были улучшены менеджер загрузок и меню вложений, обновлен интерфейс мессенджера.

В новом разделе «Загрузки» можно поставить на паузу и перезапустить загрузки, а также повысить приоритет для скачивания того или иного файла или перейти к чату, в котором он был отправлен.

Кроме этого, теперь можно делиться с друзьями прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу откроет чат в мессенджере.