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Instagram заблокируют в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram по требованию Генпрокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь компании Meta, в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, временно отменила для пользователей из ряда стран запрет на призывы к насилию в отношении российских военных.

Генпрокуратура также попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. В отношении сотрудников компании СК возбудил уголовное дело о призывах к экстремизму и содействии терроризму.

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ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...
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