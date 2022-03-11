Instagram заблокируют в России

Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram по требованию Генпрокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь компании Meta, в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, временно отменила для пользователей из ряда стран запрет на призывы к насилию в отношении российских военных.

Генпрокуратура также попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. В отношении сотрудников компании СК возбудил уголовное дело о призывах к экстремизму и содействии терроризму.