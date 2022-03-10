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Google запретил россиянам покупку приложений в Play Market

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России в связи с нарушениями работы платежных систем, сообщается на сайте компании.

«Вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России», — отмечается в заявлении.

Для существующих платных подписок следующий платеж не будет обработан, после истечения периода подписки пользователи потеряют доступ к ней. Если подписка предлагает льготный период, то доступ сохранится до его окончания.

Доступ к ранее приобретенным приложениям сохранится, однако пользователи смогут столкнуться с ограничениями доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг.

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pepelmetal

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sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

Grandmaster1992

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ponhik78

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