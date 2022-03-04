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Четыре финских хоккеиста покинут клубы КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: metallurg.ru

Финские хоккеисты, выступающие за «Салавата Юлаева» и «Металлург», планируют покинуть свои команды. Официальной информации об этом клубы пока не давали.

О разрыве контрактов финских легионеров сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник. По информации издания, «Салават Юлаев» планируют покинуть вратарь Юха Метсола, нападающие Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен. Из «Металлурга» уйдет вратарь Юхо Олкинуора.

В других клубах КХЛ также есть финские легионеры, некоторые из них уже успели поиграть в плей-офф. Среди них защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски, голкипер «Сибири» Харри Сятери и его одноклубник защитник Юрки Йокипакка.

Ранее американский нападающий Ник Шор, выступающий за «Сибирь» расторг контракт с клубом. Затем «Салават Юлаев» сообщил, что расторг по обоюдному согласию контракты с финским нападающим Маркусом Гранлундом и уроженцем Канады, белорусским нападающим Джеффом Плэттом.

Официально о причинах ухода игроков не сообщается. Но НХЛ из-за ситуации на Украине разорвала все деловые отношения с Россией и отказалась проводить международные турниры на территории страны.

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