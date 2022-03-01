Intel представила самый мощный геймерский мини‑ПК

Intel представила геймерский мини-компьютер NUC 12 Extreme. Он позиционируется как самый мощный в своем классе и будет доступен в двух вариантах с десктопными процессорами Core i7-12700 и Core i9-12900.

NUC 12 Extreme — это высокопроизводительный ПК, созданный на базе платформы Compute Element, сообщается на сайте Intel. Данная системная плата примечательна тем, что процессор и все элементы компьютера распаяны по ее поверхности. Остаются только слоты для ОЗУ и в некоторых случаях процессора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Intel анонсировала новые видеокарты

Компьютер поддерживает установку оперативной памяти DDR4 объемом до 64 Гбайт, оснащен встроенным графическим ускорителем с поддержкой PCIe 5.0 и его можно оснастить тремя твердотельными накопителями NVMe. За сетевое соединение отвечает 2,5-гигабитная сетевая карта и модуль Wi-Fi 6E.

Старт продаж NUC 12 Extreme запланирован на вторую половину 2022 года. Цены будут варьироваться от 1150 долларов (107 тысяч рублей) до 1450 долларов (135 тысяч рублей) за модели с процессорами Core i7 и Core i9 соответственно.