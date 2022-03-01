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Intel представила самый мощный геймерский мини‑ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Игровой мини-компьютер Intel NUC 12 Extreme
Фото: © Intel

Intel представила геймерский мини-компьютер NUC 12 Extreme. Он позиционируется как самый мощный в своем классе и будет доступен в двух вариантах с десктопными процессорами Core i7-12700 и Core i9-12900.

NUC 12 Extreme — это высокопроизводительный ПК, созданный на базе платформы Compute Element, сообщается на сайте Intel. Данная системная плата примечательна тем, что процессор и все элементы компьютера распаяны по ее поверхности. Остаются только слоты для ОЗУ и в некоторых случаях процессора.

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Компьютер поддерживает установку оперативной памяти DDR4 объемом до 64 Гбайт, оснащен встроенным графическим ускорителем с поддержкой PCIe 5.0 и его можно оснастить тремя твердотельными накопителями NVMe. За сетевое соединение отвечает 2,5-гигабитная сетевая карта и модуль Wi-Fi 6E.

Старт продаж NUC 12 Extreme запланирован на вторую половину 2022 года. Цены будут варьироваться от 1150 долларов (107 тысяч рублей) до 1450 долларов (135 тысяч рублей) за модели с процессорами Core i7 и Core i9 соответственно.

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Иркут 69

Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

senik

А этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.
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