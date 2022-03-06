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Telegram сделает номера телефона ссылками на профиль

Источник:
Sibnet.ru
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Десктопная версия Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Возможность создавать ссылку на профиль не только с никнеймом, но и с номером телефона, появилась в бета-версии Telegram для iOS. Подобная опция позволяет найти пользователя по номеру телефона, не зная его ника.

Формат новой ссылки похож на классическую, сообщает канал Telegram Beta, но вместо никнейма после t.me/ указывается номер телефона в международном формате. Ранее в Telegram стали доступны аналогичные «телефонные» ссылки для связи со службой поддержки, для России это t.me/+42470.

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Подобные ссылки доступны при выполнении двух условий: номер телефона должен быть в контактах пользователя и в мессенджере должно быть снято ограничение на просмотр номера телефона. Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки «Конфиденциальность и безопасность», «Номер телефона» и выбрать там параметр «Все» в графе «Кто может видеть мой номер телефона».

Данная опция будет удобна при необходимости начать чат с пользователем впервые. Так как никнейм предсказать невозможно, то поиск по номеру телефона станет хорошим вариантом поиска нужного человека.

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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.
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