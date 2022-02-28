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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

ФИФА пригрозила России отстранением от футбола

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) готова рассмотреть вопрос об отстранении России от международных соревнований, если ситуация на Украине не вернется в мирное русло в ближайшее время, говорится в заявлении организации.

«ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в документе.

ФИФА уже наложила санкции. Сборной России по футболу запрещается использовать флаг и гимн на международных матчах, ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз».

Также Россию лишили права проводить матчи под эгидой ФИФА на территории страны. Теперь игры будут проходить на нейтральной территории и без зрителей.

Помимо этого, ФИФА изучит позицию футбольных властей Польши, Чехии и Швеции, которые выступили против проведения стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 против команды России.

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Спорт #Футбол #Мир
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Обсуждение (3)
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Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
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