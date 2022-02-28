ФИФА пригрозила России отстранением от футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) готова рассмотреть вопрос об отстранении России от международных соревнований, если ситуация на Украине не вернется в мирное русло в ближайшее время, говорится в заявлении организации.

«ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в документе.

ФИФА уже наложила санкции. Сборной России по футболу запрещается использовать флаг и гимн на международных матчах, ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз».

Также Россию лишили права проводить матчи под эгидой ФИФА на территории страны. Теперь игры будут проходить на нейтральной территории и без зрителей.

Помимо этого, ФИФА изучит позицию футбольных властей Польши, Чехии и Швеции, которые выступили против проведения стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 против команды России.