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«Йокериту» засчитали техническое поражение в плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khl, instagram.com/khl

Континентальная хоккейная лига приняла решение по поводу финского клуба «Йокерит», которые на фоне ситуации с Украиной досрочно выйти из чемпионата.

Финский «Йокерит» после регулярного чемпионата вышел на вторую строчку турнирной таблицы Запада и в плей-офф должен был сыграть со «Спартаком».

«"Йокериту" присуждены технические поражения в серии со "Спартаком". "Спартак" стал победителем серии и перешел в 1/2 финала запада», — говорится в заявлении КХЛ.

«Йокерит» завершил участие в Чемпионате России по хоккею после того, как президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе.


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RS1981

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mosquito__2010

Да да имеет. В понедельник вступит.

volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Призыв имеет смысл, а вот реализация......
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