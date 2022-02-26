«Йокериту» засчитали техническое поражение в плей‑офф

Континентальная хоккейная лига приняла решение по поводу финского клуба «Йокерит», которые на фоне ситуации с Украиной досрочно выйти из чемпионата.

Финский «Йокерит» после регулярного чемпионата вышел на вторую строчку турнирной таблицы Запада и в плей-офф должен был сыграть со «Спартаком».

«"Йокериту" присуждены технические поражения в серии со "Спартаком". "Спартак" стал победителем серии и перешел в 1/2 финала запада», — говорится в заявлении КХЛ.

«Йокерит» завершил участие в Чемпионате России по хоккею после того, как президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе.