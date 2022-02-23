Операторы США отключили мобильные сети 3G

Мобильные операторы США приступили к отключению стандарта связи 3G. Так, крупнейшая компания AT&T уже прекратили использование сетей третьего поколения, остальные также анонсировали отключение.

Отключение 3G-сетей осуществляется в рамках глобального плана, который позволит использовать высвободившиеся частоты для более современных стандартов 4G и 5G. Однако эксперты отмечают, что решение вызовет серьезные последствия.

Например, пострадают владельцы старых телефонов, у которых нет поддержки новых форматов мобильной связи. Кроме этого, значительное количество охранных систем и других комплексов работают исключительно в стандарте 3G.

Впрочем, старые смартфоны и планшеты еще можно будет использовать — например, если воспользоваться Wi-Fi вместо 3G, для разговоров можно будет воспользоваться бесплатными VoIP-сервисами.

Сети 3G были запущены в США в 2002 году. При этом в начале 2022 года на данный стандарт приходилось менее 1% мобильного трафика. На сегодня 99% американских пользователей уже обновились до 4G LTE или 5G.