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Смартфону Samsung Galaxy S22 устроили экстремальный тест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Видео экстремального теста смартфона Samsung Galaxy S22 появилось в Сети. Аппарат пытались утопить, согнуть, а также царапали корпус и дисплей специальными лезвиями. Новинка от южнокорейского производителя с честью выдержала все испытания.

Для начала Samsung Galaxy S22 на час поместили в емкость с водой. Разработчики утверждают, что смартфон выдерживает погружение на глубину более одного метра длительностью порядка получаса. «Купание» в итоге никак не повредило устройству.

Далее на прочность проверили защитное стекло Gorilla Glass Victus+. Оказалось, что отметки появляются только при использовании предметов восьмого уровня по шкале твердости Мооса, что соответствует изумруду и топазу. Таким образом, ключами поцарапать экран невозможно.

Далее Samsung Galaxy S22 попытались повредить ножом и согнуть. Смартфон прошел тест — металлическая рамка корпуса сохранила геометрию, а прочные клавиши и блок камер остались неповрежденными. В итоге новинка набрала в испытании максимальные десять баллов.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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