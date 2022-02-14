Смартфону Samsung Galaxy S22 устроили экстремальный тест

Видео экстремального теста смартфона Samsung Galaxy S22 появилось в Сети. Аппарат пытались утопить, согнуть, а также царапали корпус и дисплей специальными лезвиями. Новинка от южнокорейского производителя с честью выдержала все испытания.

Для начала Samsung Galaxy S22 на час поместили в емкость с водой. Разработчики утверждают, что смартфон выдерживает погружение на глубину более одного метра длительностью порядка получаса. «Купание» в итоге никак не повредило устройству.

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Далее на прочность проверили защитное стекло Gorilla Glass Victus+. Оказалось, что отметки появляются только при использовании предметов восьмого уровня по шкале твердости Мооса, что соответствует изумруду и топазу. Таким образом, ключами поцарапать экран невозможно.

Далее Samsung Galaxy S22 попытались повредить ножом и согнуть. Смартфон прошел тест — металлическая рамка корпуса сохранила геометрию, а прочные клавиши и блок камер остались неповрежденными. В итоге новинка набрала в испытании максимальные десять баллов.