Как создать дополнительный рабочий стол в Windows 10

Выполняя разноплановые задачи на одном компьютере, пользователи сталкиваются с путаницей в открытых приложениях и папках. Рассортировать большое количество окон помогают дополнительные рабочие столы Windows 10.

Для активации дополнительного рабочего стола нужно нажать сочетание клавиш Win+Tab. Откроется оверлей «Представление задач» где в самом верху находится кнопка «Создать рабочий стол». В случае если дополнительные пространства уже активны, они отражаются в панели в виде миниатюр.

При перегрузке рабочего стола окнами и необходимости рассортировать их, достаточно вызвать «Представление задач», добавить рабочий стол и, перетаскивая мышкой приложения, разделить их по созданным пространствам.

Переключаться между рабочими столами можно в том же меню или с помощью сочетаний клавиш Win+Ctrl+ и Win+Ctrl+. Рабочие столы будут удобно листаться.

Для возвращения к режиму одного рабочего стола, в меню «Представление задач» нужно закрыть дополнительные пространства нажатием на крестик у их миниатюр. Открытые папки и программы при этом сместятся в одно место.