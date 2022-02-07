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Как создать дополнительный рабочий стол в Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Выполняя разноплановые задачи на одном компьютере, пользователи сталкиваются с путаницей в открытых приложениях и папках. Рассортировать большое количество окон помогают дополнительные рабочие столы Windows 10.

Для активации дополнительного рабочего стола нужно нажать сочетание клавиш Win+Tab. Откроется оверлей «Представление задач» где в самом верху находится кнопка «Создать рабочий стол». В случае если дополнительные пространства уже активны, они отражаются в панели в виде миниатюр.

При перегрузке рабочего стола окнами и необходимости рассортировать их, достаточно вызвать «Представление задач», добавить рабочий стол и, перетаскивая мышкой приложения, разделить их по созданным пространствам. 

Переключаться между рабочими столами можно в том же меню или с помощью сочетаний клавиш Win+Ctrl+ и Win+Ctrl+. Рабочие столы будут удобно листаться.

Для возвращения к режиму одного рабочего стола, в меню «Представление задач» нужно закрыть дополнительные пространства нажатием на крестик у их миниатюр. Открытые папки и программы при этом сместятся в одно место.

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Хайтек #Как сделать #Компьютеры #Софт
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mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
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