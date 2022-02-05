Определился соперник «Сибири» в первом раунде плей-офф

Хоккейная «Сибирь» после досрочного завершения регулярного сезона в первом раунде плей-офф сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальной странице новосибирской команды в Instagram.
Первая игра состоится 1 марта. Ранее руководство Континентальной хоккейной лиги досрочно завершило регулярный чемпионат, было решено распределить команды в плей-офф по проценту уже набранных очков от максимально возможного количества.
В числе причин досрочного завершения чемпионата — продолжающаяся пандемия коронавируса, которая увеличивает риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного первенства, а также олимпийская пауза.
На момент приостановки чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции. Новосибирская команда провела в первенстве 50 игр и набрала 57 очков.
mosquito__2010Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !
pepelmetalВоо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!
mosquito__2010Уже давным давно и сейчас происходят перебои с подачей электричества во многих городах Украины. Оно (...
anubis77О какой дружбе вы всё балаболите? Какая дружба в политике?