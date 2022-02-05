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Определился соперник «Сибири» в первом раунде плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хоккейная «Сибирь» после досрочного завершения регулярного сезона в первом раунде плей-офф сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальной странице новосибирской команды в Instagram.

Первая игра состоится 1 марта. Ранее руководство Континентальной хоккейной лиги досрочно завершило регулярный чемпионат, было решено распределить команды в плей-офф по проценту уже набранных очков от максимально возможного количества.

В числе причин досрочного завершения чемпионата — продолжающаяся пандемия коронавируса, которая увеличивает риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного первенства, а также олимпийская пауза.

На момент приостановки чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции. Новосибирская команда провела в первенстве 50 игр и набрала 57 очков.

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