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Новосибирцы открыли платформу по созданию песен на стихи пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стартап «Мьюзик Рокет» запустил конструктор, который быстро создает песни из отдельных стихов и музыки пользователей, сообщает Академпарк.

Сервис рассчитан на авторов-любителей, желающих положить стихи на музыку. Платформа позволяет поэту выбрать, с каким вокалом и в каком жанре записать аранжировку.

Готовую композицию на свои стихи заказчик может получить через 3-5 дней благодаря методике быстрого написания композиций. Сервис размещает созданный контент на стриминговых площадках — Spotify, Яндекс.Музыка и Apple Music.

«В мире не представлен ни один полноценный онлайн-сервис по созданию бюджетных и профессиональных песен. Мы снимаем все сложности по созданию песен с поэтов и выпускаем готовую композицию под ключ, которая проходит тщательный контроль саунд-инженерами и продюсерами», — сказал один из авторов проекта Игорь Куликовских.

В конце января компания «Мьюзик Рокет» выпустила первый альбом на стихи поэтов и продолжает принимать заказы. Теперь резиденту Академпарка предстоит выстроить процесс адаптации и стилизации стихов для песен, который уменьшит временные затраты на создание композиций. 

Компания уже находится в процессе внедрения наработок в области искусственного интеллекта на основе дата-сета, собранного в рамках сообщества «Мы сцена».

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Хайтек #Интернет #Музыка
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