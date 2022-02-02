YouTube обновил мобильный плеер

Видеохостинг YouTube обновил плеер в приложениях для iOS и Android. Пользователи теперь могут воспользоваться социальными кнопками в полноэкранном режиме, просмотреть информацию о ролике и найти похожие видео, не сворачивая проигрыватель.

При раскрытии проигрывателя на весь экран в левом нижнем углу появляются кнопки «Поделиться», лайк и дизлайк, функция добавления ролика в плейлист и возможность просмотреть комментарии прямо в плеере. Сообщения пользователей стали доступны в дополнительном мини-окне справа.

Ролики с размеченным таймкодом при нажатии на полосу воспроизведения демонстрируют краткое содержание. Справа появляются кадры и возможность прочесть краткое описание момента видео.

Поиск похожих роликов упрощен. Достаточно нажать кнопку в нижнем правом углу, чтобы видеохостинг порекомендовал к просмотру видео совпадающей тематики.

В целом нововведение предоставляет доступ ко всем популярным функциям непосредственно из видеоплеера, что делает использование YouTube на смартфоне еще удобнее.