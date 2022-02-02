НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

YouTube обновил мобильный плеер

Источник:
Sibnet.ru
353 1
YouTube на iPhone
Фото: © StockSnap / Pixabay License

Видеохостинг YouTube обновил плеер в приложениях для iOS и Android. Пользователи теперь могут воспользоваться социальными кнопками в полноэкранном режиме, просмотреть информацию о ролике и найти похожие видео, не сворачивая проигрыватель.

При раскрытии проигрывателя на весь экран в левом нижнем углу появляются кнопки «Поделиться», лайк и дизлайк, функция добавления ролика в плейлист и возможность просмотреть комментарии прямо в плеере. Сообщения пользователей стали доступны в дополнительном мини-окне справа.

Ролики с размеченным таймкодом при нажатии на полосу воспроизведения демонстрируют краткое содержание. Справа появляются кадры и возможность прочесть краткое описание момента видео.

Поиск похожих роликов упрощен. Достаточно нажать кнопку в нижнем правом углу, чтобы видеохостинг порекомендовал к просмотру видео совпадающей тематики.

В целом нововведение предоставляет доступ ко всем популярным функциям непосредственно из видеоплеера, что делает использование YouTube на смартфоне еще удобнее.

Еще по теме
Секретные приложения появились в App Store
Смартфон посоветовали отключать ночью
iPhone смогут принимать платежи с банковских карт
Google Play сделает пользователям выгодное предложение
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Морозы задержатся в Хакасии
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Умер народный артист Леонид Куравлев
Обсуждение (1)
Картина дня
Угроза вторжения России разделила украинцев пополам
Спрос на оборудование для майнинга резко упал
США признали превосходство Су-30СМ2 над своими истребителями
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
Sibnet.Ru