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Опасное приложение прочтет удаленные данные WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Опасную уязвимость нашли в мессенджере WhatsApp, она позволяет с помощью стороннего программного обеспечения WAMR просматривать удаленные собеседником сообщения и медиафайлы.

После установки на смартфон WAMR определяет все установленные на смартфоне сервисы для передачи сообщений и предлагает пользователю выбрать интересующий его. Затем приложение начинает следить за уведомлениями от выбранных сервисов, пишет New York Post.

Если WAMR заметит, что собеседник удалил аудио или текстовое сообщение, то оно предложит посмотреть его содержимое. Несмотря на то, что пока приложение доступно только для Android, оно также отслеживает сообщения с iPhone.

Эксперты отмечают, что для работы WAMR требуется слишком много разрешений. Это означает, что данная утилита может использоваться для кражи данных из других приложений, установленных на устройстве.

Согласно статистике Google Play, на сегодня приложение WAMR установили более 50 миллионов пользователей по всему миру.

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Хайтек #Софт
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