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Смартфон посоветовали отключать ночью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Смартфон следует выключать на ночь, чтобы продлить жизнь аккумулятора, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По словам эксперта, непрерывная работа может навредить смартфону. Особенно актуально это в том случае, если устройству уже больше трех лет. В ночное время также высока вероятность перегрева смартфона, что ускоряет процесс деградации аккумулятора.

«Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — цитирует специалиста агентство «Прайм».

Принудительное выключение смартфона каждую ночь существенно продлит срок его службы. Кроме этого, такие действия помогут сэкономить трафик и реже заряжать устройство.

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