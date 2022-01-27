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Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 11

Источник:
Sibnet.ru
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Все смартфоны новой линейки благодаря более прямоугольным граням напоминают iPhone 12 и 13 серий
Фото: © mi.com

Xiaomi анонсировала глобальную версию недорогих смартфонов Redmi Note 11 с 128 Гб памяти и мощным аккумулятором. Смартфоны поступят в продажу до конца февраля, ожидаемая цена новинок от 180 до 300 долларов (14,3-23,8 тысячи рублей) в зависимости от модели.

Лидер по характеристикам в представленной линейке — Redmi Note 11 Pro 5G, оснащен процессором Snapdragon 695 с поддержкой 5G, 6,67-дюймовым OLED дисплеем с частотой обновления 120 герц и разрешением 1080p.

Это единственный смартфон новой линейки Xiaomi, оснащенный тремя камерами, вместо ставших привычными четырех. Основной модуль на 108 мегапикселей, отсутствует 2-мегапиксельная камера глубины. Телефон поддерживает быструю зарядку на 67 ватт.

Все смартфоны новой линейки благодаря более прямоугольным граням напоминают iPhone 12 и 13 серий. Общим для всех устройств стал объем постоянной памяти в 128 Гб и емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Младшая модель Redmi Note 11 Pro во всем идентична Note 11 Pro 5G. У нее и всех остальных смартфонов линейки есть 2-мегапиксельная камера глубины. Note 11 Pro оснащен процессором MediaTek Helio G96 не поддерживающим 5G, но смартфон работает со всеми текущими сетями, в том числе LTE.

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Самый скромный по характеристикам — Redmi Note 11. Это единственная модель, оснащенная 6 гигабайтами оперативной памяти — остальным смартфонам досталось 8 гигабайт ОЗУ.  Меньший по размерам 6,43-дюймовый жидкокристаллический дисплей и 50-мегапиксельная основная камера. Быстрая зарядка есть, но мощность меньше — 33 ватта.

Redmi Note 11S сочетает в себе старшие и младшую модели. Экран 6,43 дюйма, зарядка на 33 ватта, но процессор Helio G96, 108-мегапиксельная камера и 8 гигабайт ОЗУ как у Pro-версии.

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