Роскомнадзор начал борьбу с поддельными телефонными номерами

Мошенники подделывают номера телефонов, чтобы выдавать себя за представителей банков и правоохранительных органов. Роскомнадзор заказал исследование технологии, делающей невозможной подмену номера, что поможет обезопасить граждан от телефонных мошенников.

Представитель «Главного радиочастотного центра» рассказал Коммерсанту, что данное исследование должно определить принципы телефонной связи, чтобы операторы связи обменивались только настоящими номерами телефонов. Это должно исключить их подделку.

Большинство операторов связи самостоятельно блокирует поддельные номера телефонов. В МТС, МегаФоне и Tele2 сообщили изданию, что используют собственные анти-фрод системы, блокирующие фальшивые номера. Билайн тестирует аналогичный сервис блокировки.



Для нормального функционирования анти-фрод системы она должна быть установлена в сетях звонящего и принимающего звонок абонентов. В противном случае заблокировать подделку номера не представляется возможным.



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«Но проблема в том, что есть небольшие операторы связи, которые намеренно не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги», — сообщил «Коммерсанту» неназванный источник на рынке связи.



Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев отметил, что заблокировать абсолютно все поддельные номера не получится. Зарубежные операторы связи не подчиняются действующим на территории России правилам и их абонентов могут поступать мошеннические звонки, не поддающиеся блокировке.