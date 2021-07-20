Коды и блокировки: как защитить данные на случай потери смартфона

Современные смартфоны хранят множество конфиденциальной информации. Если беззащитное устройство попадет в чужие руки, ущерб может оказаться серьезным — например, посторонний человек воспользуется банковскими приложениями, скачает личные фото и видео, распространит важные документы. Чтобы этого не случилось, лучше заранее обезопасить смартфон от такого неприятного сценария.

Самые катастрофические последствия утраты незащищенного смартфона обычно связаны с личными финансами — достаточно вспомнить, что большинство российских банков позволяют переводить средства через SMS с командами на короткий номер. Код подтверждения придет на украденный или потерянный аппарат, что делает процесс кражи денег максимально простым

Риски кражи или потери смартфона

Кража денег с помощью SMS- команд на короткий номер

Вывод денег через банковские приложения

Оформление кредита через банковские приложения

Доступ к облачной памяти через смартфон

Смена пароля учетной записи Google или Apple ID

Утрата конфиденциальных документов

Доступ к личной переписке в мессенджерах

Потеря учетных записей в соцсетях

Чтобы злоумышленник не получил доступ к важной информации, смартфон следует надежно заблокировать на случай утери или кражи. Для этого есть несколько основных способов.

Настроить блокировку экрана

Защищенный смартфон должен самостоятельно блокировать экран. Делать это можно разными способами, не все они одинаково надежны. Так, эксперты рекомендуют не использовать на Android разблокировку с помощью распознавания лица, данную защиту довольно просто обойти, достаточно показать смартфону фотографию пользователя.

Графический ключ также не слишком надежен, так как люди зачастую рисуют слишком предсказуемые траектории, которые можно довольно быстро подобрать. Самыми безопасными вариантами блокировки считается длинный пароль и сканер отпечатков пальца. На устройстве должна быть активирована одна из этих функций.

Установить PIN-код для SIM-карты

Без PIN-кода злоумышленник сможет вставить SIM-карту с потерянного или украденного телефона в любой смартфон и позвонить с него на свой телефон, чтобы узнать номер. Такая информация даст возможность проходить двухфакторную авторизацию и переводить деньги с банковских карт через SMS.

Чтобы установить PIN-код на Android, достаточно зайти в настройки телефона, выбрать раздел «Безопасность», затем «Блокировка SIM-карты» и активировать переключатель напротив одноименного пункта. На iOS нужно зайти в раздел «Сотовая связь» и активировать переключатель SIM-PIN. После этого SIM-карта будет требовать после каждой перезагрузки ввести PIN-код.

Защитить уведомления отдельных приложений

Для критически важных приложений необходимо установить отдельный пароль и отключить показ уведомлений на экране. После этого посторонним станет невозможно «поймать» разовый код для авторизации или перевода денег, который по умолчанию показывается в «шторке» уведомлений даже без разблокировки устройства.

Настройки конфиденциальности у разных моделей смартфонов отличаются, но обычно их можно найти в разделах «Безопасность» или «Конфиденциальность». Следует нажать подраздел «Блокировка приложений» и отметить системные и банковские приложения — теперь при попытке открыть эти приложения устройство будет каждый раз запрашивать пароль.

Включить функцию «Найти устройство»

Функции Find my iPhone (на iOS) и «Найти мое устройство» (на Android) позволяют отследить местоположение потерянного или украденного смартфона через аккаунт Google или Apple ID. При необходимости с их помощью можно удаленно заблокировать устройство и даже полностью стереть с него все данные. Но для этого нужно, чтобы функции были активированы заранее.

На Android функцию «Найти мое устройство» можно найти в разделе «Безопасность», где на вкладке «Найти устройство» нужно активировать соответствующий переключатель. На iPhone функция Find my iPhone находится в разделе «Локатор». Если смартфон утерян, следует перейти в раздел «Безопасность» в аккаунтах Google или Apple, там будут функции «Заблокировать» и «Стереть устройство».

Даже если злоумышленник выключил устройство сразу после кражи, для отправки своего местоположения владельцу и получения команды на блокировку смартфону достаточно лишь разового включения на несколько секунд — он сразу же выполнит отложенную команду, обезопасив своего хозяина от потери данных.

С такими настройками утрата смартфона останется рядовой неприятностью, опасные последствия для финансов и конфиденциальных данных будут практически исключены. Главное — приготовиться к худшему заранее.