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Физики воссоздали «частицу X» времен Большого взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Enfo / CC BY-SA 3.0

Команда специалистов Европейского центра ядерных исследований обнаружила чрезвычайно редкие экзотические мезоны X(3872), которые существовали в первые мгновения существования Вселенной.

Частицы были получены искусственно в кварк-глюонной плазме на Большом адронном коллайдере, физики поделились открытием в журнале Physical Review Letters. Такая плазма образуется при температуре в триллионы градусов.

Подобное экстремальное состояние материи в реальности наблюдалось только сразу после Большого взрыва. В ускорителе ученые добиваются аналогичного эффекта, сталкивая протоны и нейтроны на огромных скоростях.

Чтобы обнаружить X(3872), физикам пришлось столкнуть между собой 13 миллиардов ядер атомов свинца. В результате удалось зафиксировать порядка ста экзотических мезонов, время жизни которых составило считанные доли секунды.

«Частица Х» противоречит существующим квантовым представлениям, поэтому представляет для исследователей особый интерес. С ее помощью ученые рассчитывают пролить свет на процессы, которые протекали в первые моменты существования Вселенной.

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