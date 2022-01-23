Российскому шахматисту засчитали поражение за отказ играть в маске

Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано техническое поражение на супертурнире в нидерландском Вейко-ан-Зее за отказа играть в маске.

«Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири», — приводит ТАСС заявление организаторов турнира.

Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. «Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске», — заявили организаторы.

Дубову 25 лет. Он чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года.