Разработчики впервые испытали модем 10G

Специалисты Comcast успешно испытали прототип модема 10G для подключения пользователей к интернету на рекордных скоростях, сообщает пресс-служба компании.

В ходе лабораторных испытаний кабельный модем Full Duplex DOCSIS 4.0 показал скорость на прием и передачу более 4 Гбит/с. В тесте была использована однокристальная система DOCSIS 4.0 FDX, сопряженная с двумя микросхемами кабельного модема.

DOCSIS 4.0 обеспечит качественный скачок в скорости передачи по соединениям, уже установленным в сотнях миллионов домов по всему миру, утверждает разработчик. Внедрение новой технологии также позволит повысить надежность и уменьшить задержки.

При этом продемонстрированные в ходе испытаний скорости — далеко не предел, они значительно увеличатся по мере того, как разработчики усовершенствуют технологию на каждом уровне архитектуры 10G.

10G — глобальная инициатива, направленная на то, чтобы опережать потребительский спрос за счет разработки и развертывания новых сетевых технологий, позволяющих значительно увеличить пропускную способность загрузки и выгрузки данных.