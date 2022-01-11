Генетически модифицированное сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку, сообщила Медицинская школа Университета Мэриленда.

Операция состоялась в прошлую пятницу и длилась восемь часов. Новое сердце работает практически в полную силу, но пациент еще подключен к аппарату «искусственное сердце — легкие».

Пересадка сердца потребовалась 57-летнему Дэвиду Беннету. Мужчина согласился на экспериментальную процедуру, так как другие способы лечения были неэффективны, а получить донорский орган он не мог из-за слишком плохого состояния здоровья.

Сердце свиньи-донора было десять раз генетически модифицировано. Были отключены три гена, ответственных за быстрое отторжение органа, а также ген, отвечающий за рост сердца. Были вставлены шесть человеческих генов, чтобы иммунная система не отторгала орган животного.

Попытки ксенотрансплантации (пересадки органов животных человеку) предпринимаются с 60-х годов XX века, когда пациенту были пересажены почки шимпанзе. В 80-х годах младенцу было пересажено сердце бабуина, ребенок прожил с ним три недели.

Клапаны сердца свиньи в течение многих лет успешно используются для замены клапанов у людей. Некоторым пациентам с диабетом пересаживают свиные клетки поджелудочной железы.