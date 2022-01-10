Блинкен обвинил Путина в стремлении восстановить СССР

Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления геополитического порядка, который существовал при Советском Союзе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — приводит ТАСС слова Блинкена.
Подобные заявления звучат в Вашингтоне не в первый раз. В начале декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза.
В июне 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что «восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза».
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