НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Закону об отмене техосмотра осталось получить только подпись Путина

Источник:
Sibnet.ru
283 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

От обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».

Частные владельцы будут проходить процедуры при постановке машины старше четырех лет на учет смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Путин. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Еще по теме
Новосибирские водители чаще других не пропускали пешеходов
Техосмотр отменен с ограничениями: как это будет
Рецидивистов-лихачей на дорогах ждут огромные штрафы и колония
Госдума окончательно отменила техосмотр
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Собаки напали на мальчика в Красноярске
Суд в Сибири отменил первый в РФ приговор по делу о воре в законе
Томенко заявил об отсутствии проблемы с углем
Суд по делу Кляйна неожиданно перенесли
Самое популярное
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Обсуждение (0)
Картина дня
Горбачев обвинил США в высокомерии
Закону об отмене техосмотра осталось получить только подпись Путина
Лавров заявил об угрозе войны из-за втягивания Украины в НАТО
Российский производитель BMW и Kia выпустит две модели электрокаров
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
64
Путин заявил, что России больше некуда отступать
39
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
Sibnet.Ru