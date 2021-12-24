Закону об отмене техосмотра осталось получить только подпись Путина

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

От обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».

Частные владельцы будут проходить процедуры при постановке машины старше четырех лет на учет смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Путин. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.