Робот-сварщик из Иркутска заинтересовал «Росатом»

Госкорпорпорация «Росатом» выбрала два проекта из Иркутска для дальнейшей поддержки в рамках акселерационной программы, сообщила Корпорация развития Иркутской области.

Один из проектов разработан ООО «Велдап». С 2015 года компания работает над созданием сварочного робота и уже получила на свою разработку патент.

«Сварочный робот, созданный иркутянами, можно использовать для сварки любых деталей. Но главное преимущество— в его небольших габаритах, благодаря чему агрегат можно использовать для проведения сварочных работ в труднодоступных местах, в том числе в трубопроводах», — говорится в сообщении.

Также в число одобренных для бизнес-акселератора вошел проект иркутского ученого Сергея Макаренко «Высокоэффективные композиционные виды вяжущих с применением техногенных отходов и минерального сырья».

Макаренко разработал технологию производства вяжущих материалов для строительства с высокими физико-механическими показателями. По прочности, скорости твердения, морозостойкости и водонепроницаемости материалы превосходят обычный цемент, а их цена — ниже.