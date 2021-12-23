Робот-сварщик из Иркутска заинтересовал «Росатом»

Госкорпорпорация «Росатом» выбрала два проекта из Иркутска для дальнейшей поддержки в рамках акселерационной программы, сообщила Корпорация развития Иркутской области.
Один из проектов разработан ООО «Велдап». С 2015 года компания работает над созданием сварочного робота и уже получила на свою разработку патент.
«Сварочный робот, созданный иркутянами, можно использовать для сварки любых деталей. Но главное преимущество— в его небольших габаритах, благодаря чему агрегат можно использовать для проведения сварочных работ в труднодоступных местах, в том числе в трубопроводах», — говорится в сообщении.
Также в число одобренных для бизнес-акселератора вошел проект иркутского ученого Сергея Макаренко «Высокоэффективные композиционные виды вяжущих с применением техногенных отходов и минерального сырья».
Макаренко разработал технологию производства вяжущих материалов для строительства с высокими физико-механическими показателями. По прочности, скорости твердения, морозостойкости и водонепроницаемости материалы превосходят обычный цемент, а их цена — ниже.
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