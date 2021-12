Steam запустил грандиозную распродажу игр

Компания Valve запустила традиционную зимнюю распродажу в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. Организаторы предлагают пользователям оценить «чудовищные скидки» до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков, включая недавние громкие релизы.

Среди доступных по весьма привлекательной цене игр — Cyberpunk 2077, Dying Light, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Forza Horizon 4, Battlefield 2042, It Takes Two, Jurassic World Evolution 2 и другие. Распродажа завершится в 21.00 по московскому времени 5 января.

Для удобства пользователей Steam разделил игры со скидками на жанровые категории — в частности, проекты с открытым миром, экшены, симуляторы, аркады, файтинги, аниме, игры на выживание, стратегии, хорроры, ММО.

Во время распродажи пользователям Steam будут начисляться очки за покупки. Их можно тратить на предметы для профиля Steam или награды для других пользователей. Кроме этого, покупателям выдадут бесплатные стикеры.

Также игроком предлагается проголосовать на премии Steam 2021 года, где были объявлены номинанты на звание лучших игр уходящего года. Голосование продлится до 3 января, победители будут объявлены сразу после подсчета голосов.