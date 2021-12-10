Подсчитаны потери АвтоВАЗа на простое

Фото: © АвтоВАЗ
АвтоВАЗ собрал с января по ноябрь на 100 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось. Наибольшая доля потерь пришлась на второе полугодие.
«Отставание по сборке с июня по сентябрь оценивалось более чем в 60 тысяч машин», — подсчитали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ».
Только в ноябре из-за простоев, вызванных дефицитом электронных автокомпонентов, АвтоВАЗ не смог выпустить около 8,5 тысячи автомобилей. Учитывая это, производитель мог недосчитаться трехмесячного объема продаж.
АвтоВАЗ изменил минимальные розничные цены на автомобили 1 декабря. Большинство моделей подорожали на сумму от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. Это было седьмое массовое повышение стоимости автомобилей Lada с начала года.
DisobedientТы главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.
great_americaЭто все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?
UynachalnicaВ ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
UynachalnicaСэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!