Подсчитаны потери АвтоВАЗа на простое

АвтоВАЗ собрал с января по ноябрь на 100 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось. Наибольшая доля потерь пришлась на второе полугодие.

«Отставание по сборке с июня по сентябрь оценивалось более чем в 60 тысяч машин», — подсчитали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ».

Только в ноябре из-за простоев, вызванных дефицитом электронных автокомпонентов, АвтоВАЗ не смог выпустить около 8,5 тысячи автомобилей. Учитывая это, производитель мог недосчитаться трехмесячного объема продаж.

АвтоВАЗ изменил минимальные розничные цены на автомобили 1 декабря. Большинство моделей подорожали на сумму от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. Это было седьмое массовое повышение стоимости автомобилей Lada с начала года.