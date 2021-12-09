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Украина согласилась на уступки в диалоге с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Украина готова пойти на ряд уступок в диалоге с Россией, но только на основе взаимности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — приводит ТАСС слова Кулебы, произнесенные им в эфире британского телевидения.

Глав МИД Украины отметил, что «требования должны быть разумными и легитимными». «Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», — уточнил он.

Министр также призвал страны Запада задуматься над тем, как далеко им придется зайти в уступках Москве. По его словам, Россия уже использует газопровод «Северный поток — 2» против Украины как экономическое оружие.

Кулеба подчеркнул, что Украина не просит страны НАТО участвовать в якобы возможном военном конфликте с Россией, но настаивает на необходимости оказания помощи Киеву в укреплении его оборонного потенциала.

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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Disobedient

Еще один кокаиновый наркоман.))) Понимаю еще когда содержанок своих министрами обороны в ес назначают....

Uynachalnica

В ответ не Украину стирать с земли будут, а СШП!
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