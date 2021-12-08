Кремль рассказал о договоренностях Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе двухчасовых переговоров по видеосвязи договорились продолжить предметные консультации по «чувствительным вопросам», говорится в сообщении Кремля.

«Была такая достигнута договоренность особенно после того как Владимир Путин сказал, что есть определенные красные линии», — сказал советник президента России по внешней политике Юрия Ушакова.

Лидеры обсудили ряд вопросов, связанных с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей 2015 года. Путин подчеркнул роль Киева в невыполнении договоренностей и провокационные действия Украины в Донбассе.

В ответ Байден заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и указал на санкции, которые США и их партнеры примут в случае эскалации.

Путин в ответ отметил, что «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». По его словам, Москва заинтересована в гарантиях, исключающих расширение альянса на Восток, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных систем вооружений.

«Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам», — сказано в сообщении Кремля.

Откровенный разговор

По словам Ушакова, Путин и Байден выразили взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по кибербезопасности.

Стороны констатировали, что сотрудничество стран находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран.

«[Байден] сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, дипломатов не хватает. Средств по физической защите посольства и его самого нету. Но мы сказали, что это все таки следствие ваших акций», — пояснил Ушаков.

Путин предложил обнулить все ограничения на работу дипмиссий, в том числе вернуть российский стороне дипсобственность. В ответ Байден заявил, что будут предприняты первые шаги.

В итоге президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер», — заключили в Кремле.