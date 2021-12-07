Дерипаска порассуждал о развитии экономики в Сибири

Россия имеет все шансы проспать важный исторический момент, если не будет развивать новые центры экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Азиатские рынки растут космическими темпами, структура глобального спроса изменилась (только Китай, Корея и Япония — это более 24 триллионов долларов ВВП в год, а значит и колоссальный спрос на наши товары)», — написал Дерипаска в Telegram.

По его мнению, регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует.

«Ряд регионов Сибири уже являются производственно-ориентированными, и расширение инвестиций именно в таких регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в стране», — отметил миллиардер.

Он привел примеры. Доля Ангаро-Енисейского макрорегиона в объеме произведенных товаров и услуг в стране в 1,4 раза выше, чем его доля в численности населения. А вклад Красноярского края в производство в стране в 1,9 раз выше, чем доля в общей численности населения.

«Это значит, что инвестиции в производственный потенциал данных регионов дадут существенно больший вклад для экономики страны, нежели рост потребления там сможет что-то добавить к инфляции. Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который необходим для снижения уровня инфляции в целом», — считает Дерипаска.