Как не разориться при покупке новогодних подарков

Декабрь — время безумных трат, существенная часть которых уходит на новогодние подарки. Как сэкономить и на презентах и не показаться жадиной?

Больше трети (36%) россиян в этом году планируют потратить на каждый новогодний подарок 500 — 1,5 тысячи рублей. Еще 23% участников опроса Ipsos ответили, что потратят на один подарок 1,5–3 тысяч рублей, 16% россиян собираются потратить по 3–5 тысяч рублей, столько же — более 5 тысяч рублей. Еще 9% не планируют покупать подарки.

Снизить бюджет на новогодние подарки хотят 40% опрошенных. Но как это сделать — точно не знают...

Здесь помогут простые советы. Для начала стоит составить список всех, кому хочется сделать подарки, а затем прикинуть бюджет на каждого. Чем он будет точнее, тем лучше. Можно предусмотреть на каждый подарок небольшую надбавку на всякий случай. Так больше шансов не прогадать с ценой и бюджетом.

Подарочные наборы

«Обычно суммарная стоимость набора ниже, чем если вы будете покупать все составляющие отдельно», — сказал Sibnet.ru директор по маркетингу интернет-магазина подарков «Миларки.ру» Сергей Евдокимов.

Также, по его словам, можно попробовать самостоятельно собрать небольшие новогодние боксы в качестве подарка. Шоколад (конфеты), орехи, нейтральное косметическое средство или аксессуар — это красиво упаковать в коробочку или пакет, и завязать бантом.

Фото: © Sibnet.ru

«Лучше выбирайте не столь известные бренды, они обычно стоят дешевле, но не уступают по качеству», — отметил собеседник.

Такие боксы красиво смотрятся, если подобрать составляющие в одной цветовой гамме или с одним ингредиентом. Допустим, человек любит мяту. Ему можно положить шоколадку с мятой, мятный гель для душа или крем для тела, носки мятного цвета.

Своими руками

«Сделайте подарок своими руками — такой подарок будет действительно ценным, точно запомнится вашим близким, и на него не придется тратить много денег. В интернете есть множество мастер-классов для новичков и продвинутых», — посоветовала руководитель направления внешних коммуникаций «Ярмарки Мастеров – Livemaster» Юлия Блиновская.

Она привела примеры таких подарков: сшить лоскутное одеяло из обрезков тканей, связать шарф, смастерить елочную игрушку, декорировать кружку или тарелку, создать ароматизированную свечу, собрать набор для глинтвейна.

Важно продумать упаковку: можно использовать крафтовую почтовую коробку и вложить в нее бумажный наполнитель, дождик или елочные ветки.

Альтернатива и кешбэк

«Вместо отдельных подарков, выберите общий для семьи. Это поможет сэкономить и подарить что-то действительно полезное. Договоритесь подготовить подарки только детям», — предложила методист по внеклассной работе частной школы-пансиона «Дубравушка» Юлия Михайлова.

Она добавила что, если не хватает средств на желаемое, можно присмотрится к событиям: билетам в театр, кино, на каток или мастер-класс.

Также стоит внимательно присмотреться к акциям в магазинах, но быть внимательным, не всегда скидки бывают реально выгодными.

Сейчас многие банки предлагают кешбэк. Можно изучить внимательно все условия, и покупать подарки в тех магазинах или категориях, чтобы получить максимальный кэшбек.

Товары «с рук»

«Акционные предложения или предложения "с рук", например, букинистические издания, которые не выпускаются и более как в употреблении не купить — приобретать можно, главное легальность действия и чистота помысла», — сказала Sibnet.ru специалист по этикету из Новосибирска Екатерина Сартакова.

Это могут быть редкие издания книги, винтажные предметы посуды, открытки, елочные игрушки. В них есть история и особый шарм. Покупка у других людей позволяет еще и поторговаться, снизить цену.

«И помните, что подарок должен опираться на вкусы и предпочтения одариваемого и не быть пылесборником без частички души дарителя», — отметила Сартакова.

При покупке товаров «с рук» надо позаботиться о следующем: