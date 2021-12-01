Особенности покупки жилья в новостройке

Новые законы в сфере долевого строительства и применение банковских эскроу-счетов для проведения расчетов между застройщиком и дольщиком значительно повысили безопасность этой отрасли. В чем преимущества и недостатки такой схемы?

Основное отличие договора долевого участия от стандартного договора купли-продажи заключается в том, что последний можно заключить только после сдачи дома в эксплуатацию. С юридической точки зрения оформление договора купли-продажи безопаснее, так как предметом сделки является сама квартира, а не права на нее.

Подробнее о новостройках Новосибирска можно узнать на сайте damvamdom.ru.

Главное преимущество договора долевого участия — низкая цена недвижимости. Покупатель отдает деньги за несуществующий объект, поэтому стоимость жилья на этапе строительства значительно меньше, чем после введения дома в эксплуатацию.

Согласно действующему законодательству застройщик должен указать в договоре точный срок окончания строительных работ. Деньги покупателя размещаются на независимом счете в банке и попадают к организации только после подписания акта приема-передачи с собственником. Это исключает повторную реализацию недвижимости и трату денег застройщиком на свои цели.

Все этапы строительства дома строго контролируются специализированными компаниями, осуществляющими технический надзор. За срыв сроков передачи ключей дольщик вправе потребовать материальной компенсации.

Недостатки у долевого строительства также имеются. Клиенту нужно ждать год, а то и 2-3, пока квартира построится. При этом и без того длительный срок ожидания может быть увеличен, если застройщик испытывает трудности. По закону сдвинуть установленный период сдачи объекта можно, если своевременно предупредить дольщиков.

Кроме того, строительная компания вправе исправлять проектную декларацию в ходе строительства. Это может привести к тому, что купленная квартира в итоге будет выглядеть совсем иначе. Если дольщик будет не доволен финальным результатом, то он может потребовать расторжения договора. Вложенные денежные средства за несколько лет обесцениваются. Особенно это актуально при нынешнем активном росте цен на недвижимость.

Проект «ДамВамДом»

Разобраться во всех тонкостях приобретения квартиры в строящемся доме поможет проект «ДамВамДом». Здесь размещен полный каталог новостроек Новосибирска в самых различных районах от проверенных и надежных застройщиков.

Если пользователю сложно самостоятельно справиться с поиском необходимой информации, можно обратиться за помощью к специалистам проекта по электронной почте. Также можно получить консультацию по вопросу приобретения квартиры в ипотеку.

На сайте отсутствует комиссии за услуги агентства для покупателей, есть удобные фильтры и сортировки для поиска подходящих предложений, а также полезные статьи и обзоры из сферы новостроек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как снизить ставки по взятой ипотеке?

При выборе эксперты рекомендуют тщательно изучить застройщика, в том числе его репутацию. Нужно узнать, сколько объектов организация уже построила, возникали ли у нее какие-то проблемы со сдачей домов и качеством недвижимости. Также стоит запросить у компании учредительные документы, проектную декларацию, разрешение на строительство.

Полезно узнать, аккредитованы ли объекты застройщика у крупных банков. Это является гарантией того, что строительство финансируется. Кроме того, можно поискать информацию об инвесторе объекта. Если это крупная и надежная организация, вероятность успешного завершения строительства возрастает.