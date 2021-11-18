Жена мэра Томска Галина Кляйн выступила в суде

Жена мэра Томска Ивана Кляйна и директор «Томского пива» Галина Кляйн в четверг выступила в качестве свидетеля в суде по его уголовному делу, передают адвокаты обвиняемого в своем Telegram-канале.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«Я видела, что на посту мэра Иван Григорьевич отдает себя полностью, чтобы сделать город комфортным для проживания. И я очень удивлена, что человек, который столько сделал для города, обвиняется в преступлениях», – сказала Кляйн в суде.

Она ответила на несколько вопросов обвинения, касающихся уголовного дела мужа. Ранее сообщалось, что в день задержания мужа Галина Кляйн, находясь у себя дома, причинила телесные повреждения силовику во время обыска.

Одно из уголовных дел Кляйна касается предоставления земельного участка его дочери Светлане. Галина Кляйн заявила в суде, что дочь не обсуждала с ней этот вопрос.