Шойгу подтвердил уничтожение советского спутника

Россия провела успешные испытания системы, которая поразила старый советский спутник, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал Шойгу, подчеркнув при этом, что образовавшиеся фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

Минобороны России 15 ноября провело испытания перспективного оружия. В результате был уничтожен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Подчеркивается, что образовавшиеся фрагменты не будут нести угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. Их внесли в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства.

Космическое командование США ранее обвинило Россию в испытаниях противоспутникового оружия. По мнению Пентагона, использование его привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции.