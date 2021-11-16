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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу подтвердил уничтожение советского спутника

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © NASA

Россия провела успешные испытания системы, которая поразила старый советский спутник, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал Шойгу, подчеркнув при этом, что образовавшиеся фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

Минобороны России 15 ноября провело испытания перспективного оружия. В результате был уничтожен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Подчеркивается, что образовавшиеся фрагменты не будут нести угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. Их внесли в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства.

Космическое командование США ранее обвинило Россию в испытаниях противоспутникового оружия. По мнению Пентагона, использование его привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции.

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Оборона #Армия #Космос
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