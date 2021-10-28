«Лаборатория Касперского» назвала самую разорительную хакерскую атаку

Самыми разорительными для компаний являются DDoS-атаки, рассказала руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Неместникова.

«Здесь и упущенная выгода из-за перебоев с онлайн-продажами, и штрафы за невыполнение определенных обязательств перед партнерами, и дополнительные расходы для исправления последствий атак», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Неместникова также добавила, что к этому списку нередко присоединяется репутационный ущерб из-за остановки деятельности сервиса или сайта, который обычно тяжело оценить в конкретную сумму.

DDoS-атаки направлены на создание помех или полную остановку работы сайта или любого другого сетевого ресурса. Их цель обычно сводится к перегрузке атакуемого ресурса большим количеством запросов, после чего ресурс не может нормально выполнять свои функции.

«В современном мире жертвой DDoS-атаки может стать абсолютно любая организация, вне зависимости от сферы деятельности и размера. Также неважно и территориальное расположение организации», — отметила Неместникова.