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Второй сезон «Полярного» с новой злодейкой выйдет на ТНТ в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Полярный»

Сериал «Полярный» вернется на ТНТ со вторым сезоном. В новых сериях главного антагониста сыграет актриса Мария Кравченко, сообщила пресс-служба телеканала.

После событий первого сезона Витя Мясник закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине.

Но мечты о спокойной семейной жизни герою придется отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.

Вместе с героем Михаила Пореченкова на экран вернутся персонажи Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и других актеров. Также к команде сериала присоединится актриса и комик Мария Кравченко, которая сыграет антикризисную «решалу» Раису Борисовну.

Второй сезон «Полярного» стартует на ТНТ с 8 ноября, новые серии будут выходить по будням с понедельника по четверг в 20.00.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

saigak

Поддержу!Если так раздули болячку, что такая она прям жуткая - то почему меры такие неэффективные???

Denis-ka

Интересная логика получается. Если ты привился, то ты должен быть защищен от Короны, можешь спокойно...

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?
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