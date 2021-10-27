Второй сезон «Полярного» с новой злодейкой выйдет на ТНТ в ноябре

Сериал «Полярный» вернется на ТНТ со вторым сезоном. В новых сериях главного антагониста сыграет актриса Мария Кравченко, сообщила пресс-служба телеканала.

После событий первого сезона Витя Мясник закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине.

Но мечты о спокойной семейной жизни герою придется отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.

Вместе с героем Михаила Пореченкова на экран вернутся персонажи Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и других актеров. Также к команде сериала присоединится актриса и комик Мария Кравченко, которая сыграет антикризисную «решалу» Раису Борисовну.

Второй сезон «Полярного» стартует на ТНТ с 8 ноября, новые серии будут выходить по будням с понедельника по четверг в 20.00.