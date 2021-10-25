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Жительница Братска оставила четверых детей одних на несколько дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Братска Иркутской области оставила четверых детей от года до 10 лет одних дома и ушла, их выносили из квартиры через окно полицейские, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

В воскресенье в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Осиновка о том, что детям, находившимся в одной из квартир жилого дома, нужна помощь.

«Через окно полицейские вынесли из квартиры четверых детей в возрасте от одного до 10 лет», — говорится в сообщении.

Семья состоит на профилактических учетах как неблагополучная. Оказалось, что несколько дней назад женщина закрыла в квартире своих детей и ушла. До сих пор не установлено, где она.

Детей осмотрели врачи и поместили в реабилитационный центр. По факту происшествия проходит доследственная проверка.

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