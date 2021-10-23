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Мэра Новосибирска госпитализировали с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Главу Новосибирска Анатолия Локтя госпитализировали с коронавирусом, об этом сам градоначальник сообщил на своей странице в Instagram.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье: благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», — написал мэр Новосибирска.

Локоть вакцинировался от коронавирусной инфекцией препаратом «Спутник V» — первую прививку он сделал в марте, а вторую — в апреле.

В начале октября мэр Новосибирска по рекомендации врачей отложил запланированную ревакцинацию от коронавируса, поскольку недавно поставил прививку от гриппа.

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достойный солдат своей родины ... надо на половину что бы трансы в армии сша служили

Иркут 69

А так вполне адекватные ребятки.. по уверению МИДа РФ. К реформам, понимаешь ли, тянутся... 😀
Sibnet.Ru