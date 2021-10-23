Беременная девушка из Красноярска выступила на «Голосе». ВИДЕО

Жительница Красноярска Екатерина Хадулаева выступила на слепых прослушивания десятого сезона «Голоса». Она вышла на сцену на девятом месяце беременности.

26-летняя артистка исполнила песню Тины Король «Ты отпусти». Но никто из наставников не развернулся.

Когда Екатерина Хадулаева закончила выступление и наставники увидели ее положение, то Пелагея резюмировала: «Значит, так боженька решил, что есть дела поважнее».

После ухода со сцены красноярская певица призналась ведущему Дмитрию Нагиеву, что огорчена результатом. Она уверена, что выкрутилась бы на съемках проекта, даже если бы ей пришлось выступать сразу после родов.