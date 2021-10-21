Путин попросил брать больничный, если в семье заболели COVID

Россиянам следует брать больничный, если кто-то из живущих с ними родственников заразился коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин

«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», — сказал президент.

По его словам, таким образом граждане смогут не допустить дальнейшего распространения инфекции и не подвергать риску своих друзей, коллег и знакомых.

«Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов РФ прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям», — отметил президент.

В среду Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. При этом зарплата работников должна быть сохранена, отметил он.