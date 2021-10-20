МВД России приняло на вооружение новый пистолет

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит в правоохранительных органах морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), сообщил источник в силовых структурах.

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — сказал РИА Новости источник.

По его словам, что компактный пистолет Лебедева «должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки».

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ПЛК разработан группой компаний «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева он отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет имеет калибр 9 на 19 миллиметров, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.

Пистолет Макарова был разработан еще в 1948 году и не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч ПМ.