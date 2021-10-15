Новосибирские художники изобразили коронавирусную реальность

Трещины на асфальте, яркая до гротеска набережная Оби, человек с лисой, четыре круга выбора и другие необычные образы — так художники отразили на холстах период коронавирусной изоляции в Новосибирске.

Выставка «Великолепная изоляция. Обновление» открылась в Новосибирском госуниверситете архитектуры, дизайна и искусств. В экспозиции, посвященной эпохе ковида, представлены 15 картин. Их авторы — финалисты конкурса молодых художников, организованного фармацевтической компанией Renewal (ПФК «Обновление»). Всего в проекте приняли участие около 40 авторов.

«Мы хотели через призму молодых художников показать, как поменялся ландшафт вокруг нас, как компании адаптировались к новой среде обитания, как люди поменяли свои привычки. И одновременно сместить фокус внимания с коронавируса на проблемы, которые не перестали существовать. Поэтому организовали благотворительный аукцион этих картин», — сказал журналистам на открытии выставки директор по маркетингу и рекламы компании ПФК «Обновление» Денис Лубов.

Четыре круга и свежий воздух

Системный аналитик Юлия Далинина устала от удаленки и с радостью откликнулась на конкурс. Свою картину она выполнила в необычной технике — смеси линогравюры и графики. Автор нанесла более, чем 30 слоев акриловой краски, а затем вырезала объекты.

«Прошлый год непростой, и этот тоже. Я думала, как это отобразить, и решила нарисовать четыре круга, как четыре выбора человека, как он хочет жить в новых реалиях. Это выбор — находиться на социальной дистанции или нет, а также круг, который олицетворяет конечность человека», — рассказала Sibnet.ru Далинина.

Она призналась, что сразу старалась делать картину коммерчески успешной — чтобы ее купили. И очень рада тому, что ее произведение станет способом помочь благотворительной организации.

«Сияние жизни» — эта работа привлекла большое внимание посетителей экспозиции. Черно-белый театр «Глобус» и яркое сияние в небе выполнены уникальной точечной техникой. Создала это произведение инженер- проектировщик мостов Елена Томчук.

«Черно-белое оформление означает более пессимистичное настроение. Но ситуацию исправляет яркое небо, это намек на надежду, что этот серый период закончится», — сказала Томчук.

Графический дизайнер Елизавета Каткова нарисовала картину маслом, заложив в свою работу идею гармонии человека и животного мира. В этом автор увидела решение проблемы.

«Чувство, что мы живем в бесконечной гонке и случится конец света. Я подумала, что идеальное существование — гармоничное жизнь с природными ресурсами и животными», — прокомментировала художница.

Иллюстратор-фрилансер Софья Фалько написала картину «Ветер перемен» на графическом планшете, а потом распечатала.

«Есть это ощущение первого теплого ветерка, когда чувствуется приближение весны. Хотела это ощущение передать, когда начались сниматься ограничения, что это еще не весна, но мы ближе к ней», — рассказала Фалько.

Романтическая и немного ироничная работа «Влюбленные» получилась у художницы Лады Афанасьевой.

«В своей работе я рассуждала о том, что является опорой для всех нас в такое сложное время. Это душевная теплота близких людей, их поддержка, добрые слова и поступки. Эта уверенность в том, что ты нужен кому-то, можешь помочь подняться, а может и взлететь выше облаков», — сказала автор.

Еще одна картина, которая вызвала повышенный интерес публики — «Трещины на асфальте на улице Урицкого» Полины Кардымон.

По мнению директора фонда «Солнечный город» Марины Аксеновой, эта картина несет не только художественную, но и социальную задачу, потому что показывает реальную проблему Новосибирска.

Аукцион для мам

После открытия выставки посетители могли написать на бланках свои ставки, чтобы купить работы. Стартовая цена — 2 тысячи рублей.

Деньги от продажи картин передадут благотворительному фонду «Солнечный город» — на проект «Остаться с мамой». Эта инициатива помогает матерям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. За 13 лет работы фонда больше тысячи малышей избежали участи оказаться в детдомах из-за трудностей в семье.

«Пандемия очень сильно ударила по уязвимым категориям, многие женщины остались без работы, без жилья и главное, без сил справиться с этим самостоятельно. Поддержка специалистов проекта "Остаться с мамой" — единственный способ пережить этот непростой период и сохранить ребенка. За последний год работы мы сохранили детство для 115 детей. Это целый детский дом», — сказала директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

В итоге на аукционе купили девять из 15 картин. Дороже всего продали картину «Четыре круга» — за 20 тысяч рублей. Всего с продажи картин удалось собрать 200 тысяч рублей.

Посетить выставку можно до 28 октября в НГУАДИ, на Красном проспекте, 38. Гости, купившие картины, заберут их только после окончания экспозиции.