НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Актер Большого театра погиб на сцене во время спектакля

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: Photographed by Theefer / CC BY-SA 2.0

Актер мимического ансамбля Евгений Кулеш не успел отойти от опускающейся декорации во время спектакля «Садко» в Большом театре. Он умер прямо на сцене, сообщила очевидец происшествия.

Известно, что в Большом театре показывали «Садко». Среди актеров массовки был Кулеш. Декорация опустилась актеру на шею, придавив его насмерть, сообщает РИА Новости. Происходящее наблюдали зрители.

«Это было ужасно <…> вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал», — написала вFacebookочевидица произошедшего Елена Быстрицкая.

По словам зрительницы, публика еще какое-то время верила, что это издержки новой режессуры. Затем гостям театра сообщили, что об антракте по техническим причинам. Зрители вышли в фойе и узнали, что спектакль отменен.

«Билетерши хранили молчание, и только охранник при выходе сообщил, что человек умер. Люди выстроились в очередь сдавать билеты. Мы вернулись домой», — написала Быстрицкая.

Еще по теме
Нобелевскую премию по литературе присудили Абдулразаку Гурну
Фестиваль «Книжная Сибирь» стартовал в Новосибирске
Спектакль о Высоцком в Красноярске покажет актер Театра на Таганке
Премьера спектакля «Анна Каренина» пройдет в Новосибирске
смотреть все
Культгид #Искусство #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 9 градусов придут в Новосибирскую область
Кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске
Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Состоялся релиз скандальной игры Succubus
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
23
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
23
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
23
Создание новых городов в Сибири потребует времени
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
21
Новосибирцы больше других россиян хотели бы жить без работы
Sibnet.Ru