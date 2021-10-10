Актер Большого театра погиб на сцене во время спектакля

Актер мимического ансамбля Евгений Кулеш не успел отойти от опускающейся декорации во время спектакля «Садко» в Большом театре. Он умер прямо на сцене, сообщила очевидец происшествия.

Известно, что в Большом театре показывали «Садко». Среди актеров массовки был Кулеш. Декорация опустилась актеру на шею, придавив его насмерть, сообщает РИА Новости. Происходящее наблюдали зрители.

«Это было ужасно <…> вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал», — написала вFacebookочевидица произошедшего Елена Быстрицкая.

По словам зрительницы, публика еще какое-то время верила, что это издержки новой режессуры. Затем гостям театра сообщили, что об антракте по техническим причинам. Зрители вышли в фойе и узнали, что спектакль отменен.

«Билетерши хранили молчание, и только охранник при выходе сообщил, что человек умер. Люди выстроились в очередь сдавать билеты. Мы вернулись домой», — написала Быстрицкая.