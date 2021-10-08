Стартовало тестирование операционной системы «Аврора»

Стартовало тестирование новой версии российской операционной системы «Аврора», об этом объявила разработавшая софт компания «Открытая мобильная платформа»

Тестерам станет доступна операционная система «Аврора» 4.0, которая претерпела значительные изменения. Отмечается, что она получила обновленный интерфейс, а также новые программные возможности.

Программа тестирования доступна для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Для граждан из других российских регионов она пока закрыта, предупреждают разработчики «Авроры». В ходе тестирования участники обмениваются опытом с разработчиками.

Бета-тестерам выдаются мобильные устройства с ОС «Аврора» и предустановленным набором стандартных приложений. Кроме этого, для них открыта возможность установки приложений из фирменного магазина.