WhatsApp заработает на нескольких смартфонах одновременно

Популярный мессенджер WhatsApp получит возможность работать на нескольких смартфонах одного пользователя одновременно. Программа получит улучшенную функцию под названием Multi-device.

Разработчики намерены разрешить одновременное подключение к аккаунту нескольких однотипных устройств. Сейчас такое возможно с ограничениями, при этом первостепенным в любом случае является смартфон, привязанный к учетной записи, пишет WABetaInfo.

Инсайдеры обнаружили, что в новых тестовых версиях WhatsApp появилась задокументированная возможность запуска мессенджера сразу на нескольких смартфонах или планшетах. Кроме этого, программа при этом может работать на стационарном компьютере.

Отмечается, что пока функция недоступна даже в тестовом режиме, она присутствует только в текстовом коде программы. Сами разработчики не стали комментировать изменения в мессенджере.