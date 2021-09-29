НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

WhatsApp заработает на нескольких смартфонах одновременно

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © Sibnet.ru

Популярный мессенджер WhatsApp получит возможность работать на нескольких смартфонах одного пользователя одновременно. Программа получит улучшенную функцию под названием Multi-device.

Разработчики намерены разрешить одновременное подключение к аккаунту нескольких однотипных устройств. Сейчас такое возможно с ограничениями, при этом первостепенным в любом случае является смартфон, привязанный к учетной записи, пишет WABetaInfo.

Инсайдеры обнаружили, что в новых тестовых версиях WhatsApp появилась задокументированная возможность запуска мессенджера сразу на нескольких смартфонах или планшетах. Кроме этого, программа при этом может работать на стационарном компьютере.

Отмечается, что пока функция недоступна даже в тестовом режиме, она присутствует только в текстовом коде программы. Сами разработчики не стали комментировать изменения в мессенджере.

Технологии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Старейший ирбис Алтая вернулся из Монголии
Новосибирская область нашла инвестора для новой инфекционной больницы
Французские ученые объяснили феномен «дзен-камней» на Байкале
Экстремалы открыли горнолыжный сезон в Шерегеше
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Финальная версия Windows 11 попала в Сеть
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин посчитал эффективной политику компромиссов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
WhatsApp заработает на нескольких смартфонах одновременно
Названы лучшие российские изобретения XXI века
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

как ты быстро переобулся, пару лет назад другие песни напевал)))

-Керя-

У Намцова такой поддержки не было убили. Навального давят. Платошкину условно дали. Заметили заметили...

Tyryk Makto

Вот так любят правду в нашей стране. Единственный в стране человек, который рассказывал правду о жизни...

Иркут 69

Замедлительный ты наш... ☺️Никак выпал из спячки?
Sibnet.Ru